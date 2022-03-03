Ценим ваши мужество и отвагу: премьер Нидерландов Рютте обратился к украинцам
Премьер-министр Нидерландов Марк Рутте записал видеообращение к украинскому народу. Он заверил, что его страна и дальше будет оказывать Украине поддержку и помощь.
Рютте, в частности, назвал современные события темными временами украинской истории. Но, несмотря на это, Нидерланды подчеркивают, что их сердца – с украинцами.
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"Мы ценим мужество и отвагу украинского народа"
Рютте отметил, что Нидерланды ценят отвагу и храбрость как украинских военных, так и гражданского населения в борьбе с российской агрессией. Также ценят и действия президента Зеленского.
Мы хотим сказать, что мы, ваши друзья в Нидерландах, поддерживаем вас. И мы будем поддерживать вас и дальше, предоставляя оружие, еду и медикаменты. И введя жесткие санкции против президента России Владимира Путина и российской агрессии. Ведь мы являемся одной европейской семьей,
– подчеркнул политик.
"Страны мира объединились"
По словам Рютте, свободные демократические страны по всему миру объединились для осуждения российского нападения. Объединились и в поддержке украинского народа и в ответе агрессору.
"Я вам обещаю, что ваша решимость станет нашей решимостью, ведь эта брутальная атака на демократию и свободу не имеет и не должна добиться успеха. Мы – вместе с вами. Слава Украине!", – подытожил премьер-министр Нидерландов.
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Премьер Нидерландов Рютте обратился к украинскому народу: смотрите видео
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