Ценю положительную реакцию, – Кулеба попросил у министров G7 передать Украине российские активы

Украина официально обратилась к странам G7 с просьбой о создании процедуры для передачи российских активов. Российские средства хотят направить на послевоенное восстановление Украины.

Канада уже сделала такой шаг

Соответствующее заявление глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сделал в Германии по итогам встречи министров иностранных дел стран G7. Кулеба сообщил, что призвал страны "Большой семерки" принять законодательство для передачи Украине российских активов.

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Обратился к министрам иностранных дел стран "Группы семи" с призывом принять законодательство и создать все процедуры, необходимые для передачи российских суверенных активов Украине,

– сообщил Кулеба.

Глава украинского МИД подчеркнул, что эти средства нужны Украине для восстановления после разрушений, причиненных Россией. Как утверждает Кулеба, Россия должна нести экономическую, финансовую и политическую ответственность за свою агрессию.

Он отметил, что Канада уже пошла навстречу Украине и сделала соответствующий шаг. Глава МИД Украины попросил страны G7 не медлить.

Канада уже сделала такой шаг. Я убежден, что остальные страны G7 также это сделают, лучше скорее, чем позже. Речь идет о сотнях миллиардов долларов и евро. Россия обязана заплатить. Политически, экономично, финансово. Я благодарен странам G7 за положительную реакцию на мой призыв,

– сказал Кулеба.

Ущерб Украины от российской агрессии

В апреле издание Forbes сообщало, что в мире заморожены российские активы на 400 миллиардов долларов. В Офисе Президента заявляли, что у них есть два плана, как взыскать российские деньги в свою пользу.

Также в Кабинете Министров Украины сообщали, что международные партнеры помогут нашему государству конфисковать около 500 миллиардов долларов замороженных активов России и ее олигархов.

В украинском правительстве оценили ущерб от вторжения России в 500 миллиардов долларов. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что на восстановление уйдет около 600 миллиардов долларов.

Американский президент Джозеф Байден подал в Конгресс предложение о том, чтобы активы российских олигархов в США могли конфисковать в пользу Украины.

Политику взыскания российских средств в пользу Украины поддержали в ЕС. Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Жозеп Боррель заявлял, что страны Евросоюза должны рассмотреть возможность ареста замороженных российских валютных резервов. Он говорил, их следует потратить на восстановление Украины после войны.

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