Ценой жизни помогли подразделениям: два холоднояровца посмертно стали Героями Украины
14 апреля 2022 , 22:39Читати новину українською
Источник:93-тя ОМБр Холодный Яр
Двух бойцов 93 бригады Холодный Яр, Александра Гарбуза и Юлиана Ступака, наградили званием Героя Украины. Увы, посмертно.
Ценой собственной жизни бойцы дали возможность подразделениям продвинуться дальше в Харьковской области. Они прикрывали своих собратьев, не давая врагу вести наступление.
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Что известно о Героях
- Юлиан Ступак был лейтенантом, выпускником Львовской академии Сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного в 2021 году.
- Александр Гарбуз – солдат. Во время выполнения боевого задания попал в плен и был замучен русскими извергами.
Вечная память погибшим!
– отметили в бригаде.
Юлиан Ступак / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр
Александр Гарбуз / Фото 93-я ОМБр Холодный Яр
Кстати – ГУР освободило двух украинских летчиков из плена оккупантов: