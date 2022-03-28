Центр информационной безопасности объяснил, для чего России фейки об обстрелах Донецка

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, какова цель лжи россиян относительно обстрелов Донецка фосфорными бомбами.

Согласно информации, ложь россиян об обстрелах Донецка фосфорными бомбами имеет свою цель.

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Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности констатирует увеличение количества сообщений в российских СМИ о "массированных обстрелах территории ОРДЛО силами ООС в последние дни.

Отдельная тема – обвинение ВСУ в обстрелах Донецка фосфорными бомбами. Хотя весь мир уже знает, что этим запрещенным оружием пользуется именно россия,

– отметили в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

По их словам, этот информационный тренд согласуется с декларативным изменением цели "спецоперации" российским командованием – сосредоточением на полной оккупации двух восточных областей. Путин не смог проглотить всю Украину, но опасность на востоке и юге все еще очень серьезная.

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