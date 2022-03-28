Згідно з інформацією, брехня росіян про обстріли Донецька фосфорними бомбами має свою мету.

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Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки констатує збільшення кількості повідомлень у російських ЗМІ про "масовані обстріли" території ОРДЛО силами ООС в останні дні.

Окрема тема – звинувачення ЗСУ у обстрілах Донецька фосфорними бомбами. Хоча весь світ вже знає, що цією забороненою зброєю користується саме росія,

– зазначили в Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За їх словами, цей інформаційний тренд узгоджується зі декларативною зміною мети "спецоперації" російським командуванням – зосередженням на повній окупації двох східних областей. Путін не зміг проковтнути всю Україну, але небезпека на сході та півдні все ще дуже серйозна.

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