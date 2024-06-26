Часть центра Киева осталась без воды: движение на одной из улиц затруднено

Часть центра Киева осталась без воды из-за повреждения водопровода. Авария произошла на одной из центральных улиц сегодня, 26 июня.

Причины отключения водоснабжения объяснили в КГГА. Там отметили, что повреждение водопровода произошло на улице Кропивницкого.

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Кроме того, известно, что движение транспорта по улице Кропивницкого также ограничено.

Как сообщили в КГГА, аварийно-восстановительная бригада уже работает на месте.

Где именно нет воды

Водоснабжение временно отсутствует по адресам:

ул. Кропивницкого, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18;

ул. Крутой спуск, 6/2;

ул. Шелковичная, 48.

. Для потребителей направлено автоцистерну с питьевой водой на ул. Кропивницкого, 10.