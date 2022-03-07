Центр Одессы превратился в крепость для отпора нападения врагов: впечатляющие фото

Ранее президент Владимир Зеленский предупредил, что россияне могут бомбардировать Одессу. Поэтому город начал активно готовиться к боям и превратился в настоящую крепость.

Теперь одесситы готовы отбивать атаку противника, если они решат приблизиться к городу.

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В частности, центр Одессы превратили в укрепленный район – эти позиции на случай высадки воздушного или морского десанта защищают военнослужащие одной из бригад ВСУ.



Одессу охраняют Вооруженные силы Украины и местные

Вместо туристов по улицам ходят люди в пикселе, а вместо рекламы ночных клубов – советы, в каком направлении следует следовать русскому кораблю.



Советы, куда идти российским оккупантам

Добавим, что среди бойцов есть и молодые, и пожилые люди. Все говорят, что готовы отражать атаки.

Контрольно-пропускные пункты работают в нескольких местах. Волонтеры говорят, что в центре уже задержали полдесятка диверсантов, но эти данные еще не подтверждали.



Баррикады в Одессе от российской техники

Добавим, что в Киевской области также продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты обстреливают жилые дома и инфраструктуру. Террористы накапливают свои войска и технику.

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