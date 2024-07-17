Во Львове заработал Центр поддержки семей военнопленных и пропавших без вести
Источник:Андрей Садовый
Во Львове начал работу городской Центр поддержки семей военнопленных и пропавших без вести.
Детали сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он посоветовал людям, которые потеряли связь с родными из-за войны, не оставаться наедине.
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Если вы потеряли связь с вашим родным человеком, который сейчас на войне, не оставайтесь наедине и не ищите помощь в интернете,
– отметил Андрей Садовый.
Он также рассказал, что руководитель центра, Наталья, сама является женой пропавшего без вести защитника.
"Она, как никто другой, понимает это состояние и на собственном опыте может предоставить качественную консультацию", – добавил мэр Львова.
Центр поддержки родных военнопленных заработал во Львове / Фото из телеграмма Андрея Садового
Что известно о Центре
Центр работает в координации с Западным региональным центром по вопросам обращения с военнопленными.Справочно
Отметим, что во Львове с целью повышения результативности розыскных действий, а также налаживания коммуникации с семьями пропавших без вести лиц создали Центр по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.