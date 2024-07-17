Во Львове заработал Центр поддержки семей военнопленных и пропавших без вести

Во Львове начал работу городской Центр поддержки семей военнопленных и пропавших без вести.

Детали сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он посоветовал людям, которые потеряли связь с родными из-за войны, не оставаться наедине.

Смотрите также 95 украинских защитников освобождены из российского плена

Если вы потеряли связь с вашим родным человеком, который сейчас на войне, не оставайтесь наедине и не ищите помощь в интернете,

– отметил Андрей Садовый.

Он также рассказал, что руководитель центра, Наталья, сама является женой пропавшего без вести защитника.

"Она, как никто другой, понимает это состояние и на собственном опыте может предоставить качественную консультацию", – добавил мэр Львова.

Центр поддержки родных военнопленных заработал во Львове / Фото из телеграмма Андрея Садового

Что известно о Центре

Центр работает в координации с Западным региональным центром по вопросам обращения с военнопленными.

. Расположен по адресу: ул. Генерала Чупринки, 85. Обращаться можно по телефону: +38 073 962 83 25. При этом приходить в центр можно без предварительной записи.

Отметим, что во Львове с целью повышения результативности розыскных действий, а также налаживания коммуникации с семьями пропавших без вести лиц создали Центр по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.