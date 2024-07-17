Деталі повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він порадив людям, які втратили зв'язок із рідними через війну, не залишатись наодинці.

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Якщо ви втратили зв'язок з вашою рідною людиною, яка зараз на війні, не залишайтеся наодинці та не шукайте допомогу в інтернеті,

– зазначив Андрій Садовий.

Він також розповів, що керівниця центру, пані Наталя, сама є дружиною зниклого безвісти захисника.

"Вона, як ніхто інший, розуміє цей стан і на власному досвіді може надати якісну консультацію", – додав мер Львова.

Центр підтримки рідних військовополонених запрацював у Львові / Фото з телеграму Андрія Садового

Що відомо про Центр

Центр працює у координації з Західним регіональним центром з питань поводження з військовополоненими.

Довідково. Розташований за адресою: вул. Генерала Чупринки, 85. Звертатись можна за телефоном: +38 073 962 83 25. При цьому приходити до центру можна без попереднього запису.

Зазначимо, що у Львові з метою підвищення результативності розшукових дій, а також налагодження комунікації із родинами зниклих безвісти осіб створили Центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.