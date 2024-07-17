Деталі повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він порадив людям, які втратили зв'язок із рідними через війну, не залишатись наодинці.
Дивіться також 95 українських захисників звільнені з російського полону
Якщо ви втратили зв'язок з вашою рідною людиною, яка зараз на війні, не залишайтеся наодинці та не шукайте допомогу в інтернеті,
– зазначив Андрій Садовий.
Він також розповів, що керівниця центру, пані Наталя, сама є дружиною зниклого безвісти захисника.
"Вона, як ніхто інший, розуміє цей стан і на власному досвіді може надати якісну консультацію", – додав мер Львова.
Центр підтримки рідних військовополонених запрацював у Львові / Фото з телеграму Андрія Садового
Що відомо про Центр
Центр працює у координації з Західним регіональним центром з питань поводження з військовополоненими.
Зазначимо, що у Львові з метою підвищення результативності розшукових дій, а також налагодження комунікації із родинами зниклих безвісти осіб створили Центр з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.