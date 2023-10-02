Централизуют деньги – централизуют власть, – эксперт о причинах изъятия военного НДФЛ

Изъятие военного НДФЛ из местных бюджетов – это преступление, которое ставит целью ослабление громад, централизацию власти и превращение Украины в авторитарное государство.

Об этом заявил политтехнолог, руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко, который еще в 2015 году предсказал, что следующим президентом станет Владимир Зеленский.

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"То, что они сделали сейчас с децентрализацией – это преступление, я иначе это квалифицировать не могу. Громады ослабляют, ставят их в стойло. Всем будет не хватать денег. Они (представители громад – 24 Канал) будут приезжать и просить. А их будут спрашивать: "А ты вступил в "Слуги народа"? Нет? Ну, тогда тебе субвенции не будет", – сказал Бобыренко.

То есть они (центральные власти – 24 Канал) сознательно убивают децентрализацию, централизуют деньги, чтобы централизовать власть и сделать Украину авторитарной страной. Это не мое предположение, это мой прогноз,

– заявил политтехнолог.

Возможные последствия изъятия военного НДФЛ из местных бюджетов

По словам эксперта, о таких намерениях свидетельствует, в частности, и то, что громадам уже сейчас запрещают помогать друг другу напрямую, в обход центральной власти.

"Вызывают на какое-то совещание и говорят: "Не сметь! Нельзя двум громадам из разных регионов дружить". Это же "школа прапорщика", я иначе не назову", – сказал Бобыренко.

Виктор Бобыренко спрогнозировал последствия изъятия военного НДФЛ: смотрите видео

Руководитель экспертной группы "Бюро анализа политики" подчеркнул, что именно реформа децентрализации, которая была чрезвычайно успешной, привела к тому, что громады с 2018 – 2019 годов начали выходить на отличные показатели. И этому способствовало именно то, что они получили собственные бюджеты, львиную долю которых составляет НДФЛ.

Если у громад сейчас снова отберут их собственные средства, это не закроет нужды государственного бюджета, но сделает громады зависимыми от центральной власти, подчеркнул Бобыренко.

Все местные бюджеты вместе – это где-то десятая часть государственного бюджета. И уже одно это говорит о том, что не будет там большого счастья, сильно не перекроет. Нужно посадить "на пятую точку" громады, чтобы купить на три дрона больше? Это же от лукавого! Лучше позвольте громадам для своих самим покупать дроны. Но хотят закупать вроде бы всем и много. И мы же понимаем: купим много и дорого – откаты будут хорошие. А громады будут полностью зависеть от областных военных администраций,

– спрогнозировал политтехнолог.

Как известно, политтехнолог Бобыренко еще в 2015 году в своей колонке для "Украинской правды" спрогнозировал победу Владимира Зеленского на следующих президентских выборах.