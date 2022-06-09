На Центральном вокзале Киева установили "рамки": обнаружили уже 20 нарушителей

На Центральном железнодорожном вокзале столицы с целью усиления безопасности установили систему проверки посетителей. В течение тестового дня 8 июня через нее прошли 7 тысяч пассажиров – было выявлено 20 нарушений.

В Укрзализныце рассказали, что новая система – это лишь очередной шаг с целью усиления безопасности на украинских вокзалах и поездах. Проверка направлена на то, чтобы выявлять взрывоопасные вещества, оружие и патроны.

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Как работает новая система на Центральном вокзале Киева

Новая система безопасности проверки на столичном вокзале состоит из :

2 стационарных "рамок" – металлоискателей;

4 рентгенотелевизионных интроскопов;

нескольких ручных металлодетекторов;

мобильной рентгено-телевизионной установки

Эти сканеры фиксируют наличие у пассажиров и в их багаже оружия, взрывчатых и легковоспламеняющихся веществ.

Работа новой системы проверки пассажиров на Киевском вокзале: смотрите видео

Задержки на вокзале

Председатель правления Укрзализныци Александр Камишин рассказал , что в течение тестового дня 8 июня новой системой было осмотрено 7 тысяч человек. При этом в 20 случаях были обнаружены нарушения безопасности.

Он отметил, что для того чтобы на входе в вокзал не собирались очереди, по плану, каждого пассажира будут осматривать в течение 3 минут .

У нас только вечером (8 июня – ред. 24 канал) в течение 45 была "пробка" на вход. Мы его через 45 минут вывели в нормальный рабочий режим. Наша задача не допустить более 10 минут ожидания в пиковые часы, а 3 минуты должны стать нормой для прохождения контроля,

– подчеркнул Камышин.

К слову, руководитель пассажирского направления Укрзализныци Александр Перцовский призвал пассажиров прибывать на вокзал за 30-40 минут до отправления поезда , чтобы спокойно пройти осмотр и успеть на свой рейс. Он отметил, что на входе в помещение вокзала будут работать дежурные, которые будут помогать пассажирам, которые опаздывают на поезд.

К проверке пассажиров на Центральном вокзале Киева также привлечены сотрудники службы авиационной безопасности из аэропорта "Борисполь" и кинологи. Ожидается, что вскоре такие системы будут внедрены на вокзалах и других крупных городах Украины.

Система безопасности на Центральном вокзале Киева / Фото Валентина Полищук / 24 канал

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