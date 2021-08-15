Взрыв прогремел на улице Шмидта в Центральном районе города 15 августа около 08:50 утра. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции.

Читайте также В Пакистане прогремел взрыв на военном заводе, есть жертвы

В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые на момент взрыва находились в квартире. По предварительной информации, в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси,

– говорится в сообщении.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа, работники ГСЧС и представители газовой службы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента.

Следователи открыли два уголовных производства по статье об умышленном убийстве и служебной халатности.

Взрывы в Украине: последние новости

В Донецкой области 31 июля произошел взрыв на шахте. По данным спасателей, эпицентр находился в северном полевом конвейерном штреке на горизонте 815 метров.

На проспекте Дмитрия Яворницкого в Днепре прогремел мощный взрыв в доме. К счастью, никто не пострадал. Но само здание пострадало.

В Черкасской области в городе Смела 14 июля взрыв разрушил частный дом. Жертвой трагедии стал владелец квартиры. Тело мужчины спасатели нашли под завалами.

К теме Во время празднования Ивана Купала на Житомирщине произошел взрыв: едва не погибли люди