В центре Энергодара оккупанты ставят спутниковую тарелку, чтобы вести агитацию

Энергоатом сообщил, что в центре Энергодара 26 марта российские оккупанты установили свою "тарелку" для обеспечения вещания. Орки планируют проводить вражескую агитацию среди горожан.

Пресс-служба Энергоатома сообщила, что спутниковую тарелку установили на здании узла связи Запорожской АЭС. Она расположена рядом со зданием городского совета.

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В центре Энергодара рядом с городским советом, на здании узла связи Запорожской АЭС, рашистские орки установили свою тарелку для обеспечения вещания и проведения вражеской агитации среди горожан,

– говорится в сообщении.

Также вокруг орки выставили вооруженную охрану.

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