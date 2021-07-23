В центре Киева 3 коммунальщиков едва не погибли в канализации: видео

Ремонтные работы в центре Киева едва не закончились трагедией. 3 коммунальщиков начали задыхаться, находясь под землей.

Пострадавшие успели позвать на помощь. На место происшествия выезжали спасатели ГСЧС и медики скорой.

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Всех коммунальщиков достали из-под земли сотрудники ГСЧС. Врачи оказали им помощь.

Причины неизвестны

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, 58А около 14:00.

Трое мужчин проводили ремонтные работы в канализационном коллекторе, когда им стало плохо.

Не имея достаточно кислорода, пострадавшие позвали на помощь. Их спасли.

Что именно произошло под землей, что состояние коммунальщиков резко ухудшилось, пока неизвестно. Не понятно также, понадобилась ли мужчинам госпитализация.

В комментариях к записи в сообществе "Киев оперативный" знакомая пострадавших отметила, что всех рабочих отпустили из больницы после обследования. Состояние их здоровья удовлетворительное.

Смотрите видео с места спасения коммунальщиков в центре Киева: