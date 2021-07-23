В центре Киева 3 коммунальщиков едва не погибли в канализации: видео
Источник:"Киев Оперативный"
Ремонтные работы в центре Киева едва не закончились трагедией. 3 коммунальщиков начали задыхаться, находясь под землей.
Пострадавшие успели позвать на помощь. На место происшествия выезжали спасатели ГСЧС и медики скорой.
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Всех коммунальщиков достали из-под земли сотрудники ГСЧС. Врачи оказали им помощь.
Причины неизвестны
- Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, 58А около 14:00.
- Трое мужчин проводили ремонтные работы в канализационном коллекторе, когда им стало плохо.
- Не имея достаточно кислорода, пострадавшие позвали на помощь. Их спасли.
Что именно произошло под землей, что состояние коммунальщиков резко ухудшилось, пока неизвестно. Не понятно также, понадобилась ли мужчинам госпитализация.
В комментариях к записи в сообществе "Киев оперативный" знакомая пострадавших отметила, что всех рабочих отпустили из больницы после обследования. Состояние их здоровья удовлетворительное.
Смотрите видео с места спасения коммунальщиков в центре Киева: