Потерпілі встигли покликати на допомогу. На місце події виїжджали рятувальники ДСНС та медики швидкої.

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Всіх комунальниів дістали з-під землі надзвичайники. Лікарі надали їм допомогу.

Причини невідомі

Інцидент стався на вулиці Богдана Хмельницького, 58А близько 14:00.

Троє чоловіків проводили ремонтні роботи у каналізаційному колекторі, коли їм стало погано.

Не маючи достатньо кисню, постраждалі покликали на допомогу. Їх врятували.

Що саме сталося під землею, що стан комунальників різко погіршився, наразі невідомо. Не зрозуміло також, чи знадобилася чоловікам госпіталізація.

У коментарях до допису в спільноті "Київ оперативний" знайома постраждалих зазначила, що всіх робочих відпустили з лікарні після обстеження. Стан їх здоров'я задовільний.

Дивіться відео з місця врятування комунальників у центрі Києва: