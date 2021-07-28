В центре Киева эвакуировали Maybach с элитными номерами, который припарковали посреди тротуара

Водитель элитной и очень дорогой Maybach S-класса нагло нарушил правила дорожного движения в центре Киева, оставив машину посреди пешеходной зоны. Его сразу же наказали инспекторы по парковке.

Эвакуацию Maybach с VIP-номерами КА 0002 СТ сфотографировал бывший руководитель НОТУ Зураб Аласания. По его словам, инцидент произошел на улице Шота Руставели в Печерском районе Киева.

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Крайне дорогую машину эвакуировали и отвезли на штрафплощадку.

Оплатил штраф без скандала

Машина, по словам Аласании, перегородила не только пешеходный участок, но и выезд на дорогу.

За это двойное и крайне наглое нарушение инспекторы по парковке выписали владельцу Maybach штраф и забрали машину на штрафплощадку.

В инспекции по парковке в комментарии "Сегодня" отметили, что машина принадлежит известному столичному блогеру.

Мужчина приехал за своим элитным авто, оплатил три штрафных квитанции и забрал Maybach.

Коммунальщики отметили, что никаких скандалов по поводу этой ситуации не возникло.