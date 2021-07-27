В центре Киева второй раз за неделю произошла масштабная драка с резней

В Киеве на Крещатике в ночь на 27 июля неизвестные устроили масштабную драку, в результате которой пострадали люди. Во время одной схватки якобы применяли предметы, похожие на ножи, а другой – стреляли.

Об этом сообщили в одном из местных пабликов в соцсетях. В результате инцидента два человека получили тяжелые травмы.

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Детали

По словам очевидцев происшествия, во время драки применяли газовые баллоны и предметы, похожие на ножи.

На месте происшествия работали 6 машин полиции и 2 скорые, которые забрали пострадавших.

По данным свидетелей, другие участники конфликта якобы укрылись в квартире в одном из жилых домов. На место вызвали оперативную группу.

Уже вторая массовая драка

К слову, недавно в центре города уже была подобная ситуация. 24 июля возле станции метро "Дворец спорта" произошла драка, во время которой прозвучало не менее 6 выстрелов.