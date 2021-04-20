Подозрительная коробка в центре Одессе: внутри обнаружили муляж взрывчатки и боевую гранату
В Одессе на Французском бульваре после обеда 20 апреля нашли подозрительную бумажную коробку. На место вызвали взрывотехников, а одну из главных улиц города временно перекрыли.
Источник:Полиция Одесской области
В ходе исследования подозрительного объекта правоохранители обнаружили внутри боевой "сюрприз". Они открыли уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием
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Что известно о минировании
В ходе проверки бумажной коробки взрывотехники обнаружили:
- муляж самодельной взрывчатки;
- боевую гранату Ф-1.
В полиции сообщают, что специалисты сейчас занимаются изъятием взрывного устройства. После этого его направят на экспертизу.
Какая ответственность за это правонарушение
- Полицейские Одессы ищут преступника, который оставил "сюрприз" в центре города.
- Поскольку в коробке был настоящий боевой снаряд и отрыто уголовное производство, нарушитель должен понести наказание.
- Если вину докажут, его могут лишить свободы на срок от 3 до 7 лет.
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