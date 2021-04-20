В Одессе на Французском бульваре после обеда 20 апреля нашли подозрительную бумажную коробку. На место вызвали взрывотехников, а одну из главных улиц города временно перекрыли.

В ходе исследования подозрительного объекта правоохранители обнаружили внутри боевой "сюрприз". Они открыли уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием

Актуально На почту Офиса Президента пришла анонимка о минировании всех школ в Мариуполе

Что известно о минировании

В ходе проверки бумажной коробки взрывотехники обнаружили:

муляж самодельной взрывчатки;

боевую гранату Ф-1.

В полиции сообщают, что специалисты сейчас занимаются изъятием взрывного устройства. После этого его направят на экспертизу.

Какая ответственность за это правонарушение

Полицейские Одессы ищут преступника, который оставил "сюрприз" в центре города.

Поскольку в коробке был настоящий боевой снаряд и отрыто уголовное производство, нарушитель должен понести наказание.

Если вину докажут, его могут лишить свободы на срок от 3 до 7 лет.

К слову! Недавно на "Днепр-Арене" также обнаружили подозрительную коробку, и спасатели даже ее обезвредили. Впоследствии сообщили, что это были только учения.