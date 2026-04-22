Заявление по этому поводу сделал министр Венгрии по делам Европейского Союза Янош Бока из правительства Виктора Орбана в фейсбуке.

Смотрите также Возвращение империи: как Мадьяр делает ставку на австро-венгерское прошлое для усиления влияния в ЕС

Что говорят в Венгрии?

Венгерский министр в публикации сообщил о возобновлении транспортировки нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Украины с территории Беларуси, которое произошло ориентировочно в 11:35 по местному времени в среду, 22 апреля.

По его словам, вероятно, продукт может поступить на территорию Венгрии уже в течение следующих суток, но не позднее утра 23 апреля. Он называл подобное восстановление нефтепровода крайне важным для страны.

"Для энергоснабжения Венгрии жизненно важно, чтобы нефтепровод "Дружба" функционировал и чтобы через него страна могла пользоваться законными, дешевыми и надежными возможностями закупки", – написал он.

Он подчеркнул, что этот вопрос является важным на фоне эскалации на Ближнем Востоке, что привело к росту цен на энергоносители, и в этой ситуации руководствовались максимальным расширением источников и маршрутов поставок.

По его мнению, диверсификация поставок означает стабильность и безопасность для людей и бизнеса, поскольку это позволяет удерживать цены на энергоносители на приемлемом уровне и помогает сохранять конкурентоспособность.

В то же время Янош Бока заверил, что блокирование Венгрией кредита в размере 90 миллиардов евро было лишь инструментом и для отстаивания интересов страны, к чему, мол, заставила "недобросовестное поведение" Украины.

Украинская нефтяная блокада была сломана. Доказано, что транспортировку нефти Украина блокировала по политическим соображениям, а также то, что у них деньги закончились раньше, чем у нас – нефть. Венгерская тактика оказалась успешной,

– подчеркнул он.

Когда был поврежден нефтепровод?

Напомним, что транзит по нефтепроводу "Дружба" через территорию Украины был приостановлен 27 января 2026 года после повреждения инфраструктуры, в частности резервуаров объекта, которые возникли в результате российской атаки.

Сообщали, что из-за повреждения была нарушена работа ключевых узлов, обеспечивающих перекачку нефти. Венгрия и Словакия обвиняли в этом Украину, выдвигая требования и шантаж.

Какова ситуация с нефтепроводом?