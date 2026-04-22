Заяву з цього приводу зробив міністр Угорщини у справах Європейського Союзу Янош Бока з уряду Віктора Орбана у фейсбуці.

Що кажуть в Угорщині?

Угорський міністр у публікації повідомив про відновлення транспортування нафти трубопроводом "Дружба" у напрямку України з території Білорусі, яке сталося орієнтовно о 11:35 за місцевим часом у середу, 22 квітня.

За його словами, ймовірно, продукт може надійти на територію Угорщини вже впродовж наступної доби, але не пізніше ранку 23 квітня. Він називав подібне відновлення нафтопроводу вкрай важливим для країни.

"Для енергопостачання Угорщини життєво важливо, щоб нафтопровід "Дружба" функціонував і щоб через нього країна могла користуватися законними, дешевими та надійними можливостями закупівлі", – написав він.

Він наголосив, що це питання є важливим на тлі ескалації на Близькому Сході, що призвело до зростання цін на енергоносії, й у цій ситуації керувалися максимальним розширенням джерел і маршрутів постачань.

На його думку, диверсифікація постачань означає стабільність і безпеку для людей та бізнесу, оскільки це дозволяє утримувати ціни на енергоносії на прийнятному рівні і допомагає зберігати конкурентоспроможність.

Водночас Янош Бока запевнив, що блокування Угорщиною кредиту у розмірі 90 мільярдів євро було лише інструментом і для відстоювання інтересів країни, до чого, мовляв, примусила "недобросовісна поведінка" України.

Українську нафтову блокаду було зламано. Доведено, що транспортування нафти Україна блокувала з політичних міркувань, а також те, що в них гроші закінчилися раніше, ніж у нас – нафта. Угорська тактика виявилася успішною,

– наголосив він.

Коли було пошкоджено нафтопровід?

Нагадаємо, що транзит нафтопроводом "Дружба" через територію України було призупинено 27 січня 2026 року після пошкодження інфраструктури, зокрема резервуарів об'єкта, які виникли внаслідок російської атаки.

Повідомляли, що через пошкодження було порушено роботу ключових вузлів, які забезпечують перекачування нафти. Угорщина та Словаччина звинувачували у цьому Україну, висуваючи вимоги та шантаж.

Яка ситуація з нафтопроводом?