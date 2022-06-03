В центре Северодонецка продолжаются бои – Генштаб

Северодонецк остается одной из самых горячих точек сейчас на фронте. В частности, в центре города идут бои.

Об этом сообщили в утренней сводке Генштаба от 3 июня. Сейчас в Северодонецке наши военные продолжают титанически противостоять российским бойцам.

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На Северодонецком направлении наши позиции продолжают обстреливать

Кроме того, в Генштабе сообщили о регулярных обстрелах позиций ВСУ, а также гражданской инфраструктуры на Северодонецком направлении. Российские захватчики открывают огонь как по самому Северодонецку, так и по Боровскому, Устиновке, а также Лисичанску.

Атаки получил район населенного пункта Мирная Долина. Там из штурмовой авиации враг нанес авиаудару. Не покидают кафиры и попыток штурмовать Метелкино и Белогоровку. Но наши военные дам дают достойный отпор, так что захватчикам приходится отступать, понеся потери.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил , что российские военные продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру на Северодонецком направлении. Мол, это единственное достижение, которым может похвастаться "вторая армия мира". Так, в одном только Северодонецке враг разрушил девять жилых домов.

"Не имея значительных достижений на фронте, враг отчитывается очередными победами над гражданской инфраструктурой - бьет по домам и предприятиям. "Русский мер" в их понимании - это степь вокруг", - подчеркнул он.

Что сейчас происходит в Северодонецке: коротко

Как рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, ВСУ в Северодонецке буквально затащили российских захватчиков в ловушку . Так что теперь "рвут их" там. Он также добавил, что командование войска страны-агрессорки ошеломлено тем, во что они попали.

Накануне оптимистическое заявление озвучил и Сергей Гайдай . Он заметил, что город держится. Более того, есть шансы, что очень быстро его удастся освободить от врага.

В то же время следует понимать, что 20% территории города – "серая зона" . Кроме того, глава ова отметил, что наши военные не только борются за город, но и успешно берут в плен российских захватчиков.

Ситуация в Северодонецке позволила Институту изучения войны сделать свой прогноз . Согласно ему, в России может не остаться после ожесточенных боев за город достаточно ресурсов, чтобы захватить Донецкую область.

Какая сейчас ситуация на фронте

Славянское направление. Здесь русские военные продолжают оборудовать фортификационные сооружения. В то же время они бьют по Дубровному, Курулькам, Вернополье, Красной Поляне и другим населенным пунктам. Под атаку подвергается гражданская инфраструктура.

Недалеко от Длинного враг нанес авиаудара. А вот у Богородичного и Долины пытался штурмовать наши позиции. Попытки были напрасными, ведь ВСУ не только не допустило этого, но и заставило врага понести потери и отойти.

Донецкое направление. По всей линии столкновения не утихают вражеские обстрелы из артиллерии.

Лиманское направление. Оккупанты атакуют гражданскую инфраструктуру в районе Ярового, Щурового, Старого Каравана, а также Райгородка. Неподалеку от Студенки сейчас ведутся бои. Район населённого пункта русские военные пытались взять штурмом.

Бахмутское направление. Не утихают обстрелы в районах Покровского, Нью-Йорка, Золотого, Камышевахи, Николаевки, Берестового, Белогоровки и Врубовки. Недалеко от последнего враг пытался идти штурмом, но желаемых результатов не достиг.

Южнобужское направление. Здесь российские военные избивали по гражданской инфраструктуре из всего возможного оружия. Использовали минометы, ствольную артиллерию и РСЗО. Открывали огонь по Кавказу, Лепетисе, Дмитровке, Осокоровке, Благотворительному и Степной Долине.

Почти 31 тысяча уничтоженных кафиров

Армия России продолжает нести потери. С начала полномасштабной войны наши защитники и защитницы отправили на тот свет около 31 тысячи бойцов страны-агрессорки. Кроме того, удалось уничтожить немало вражеской техники.

По состоянию на минувшие сутки в ряды "двухсотых" присоединились 30 850 российских бойцов . Также в металлолом превратили 1363 танка, 3354 боевых бронированных машин, 661 артиллерийскую систему, 207 реактивных систем залпового огня, 95 единиц ПВО.

Кроме того, у врага на 210 самолетов, 175 вертолетов, 521 БпЛА, 120 крылатых ракет, 13 судов, 2325 автомобилей и автоцистерн, а также 51 единица специальной техники стало меньше.

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