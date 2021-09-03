В центре Турина вспыхнул масштабный пожар: есть пострадавшие
Источник:Ansa
В центре Турина (Италия) 3 сентября на чердаке одного из зданий вспыхнул пожар. Впоследствии огонь распространился на соседние объекты.
Пожар вспыхнул вблизи главного железнодорожного вокзала города. Причины инцидента пока неизвестны.
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В то же время СМИ сообщают о взрывах. Возможно – газовых баллонов.
Когда чердак обвалился, пламя распространилось дальше. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Со стоянки у здания эвакуировали все автомобили. Большую территорию вблизи эпицентра огня изолировали.
Пострадали 5 человек
Сейчас известно о 5 пострадавших в результате пожара. Все они обратились за помощью к медикам. Незначительные ожоги и синяки получили 2 полицейских и работник. Кроме того, пострадали еще 2 местных жителей.
В Милане горел жилой дом
- В Милане масштабный пожар вспыхнул в жилом доме. Там проживали примерно 70 семей.
- К счастью, людей успели эвакуировать. В то же время несколько местных жителей пострадали от отравления дымом.
- Борьба с огнем длилась более суток. Впоследствии СМИ сообщили об угрозе обрушения здания. В частности, высокая температура могла негативно повлиять на герметичность внешнего металлического каркаса.