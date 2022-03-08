Центробанк России ограничил выдачу наличной валюты со счетов россиян
Центробанк России ограничил выдачу наличных денег со счетов россиян. Можно будет снять всего 10 тысяч долларов.
Правда, остальные деньги могут выдать рублями. Но, конечно, по официальному курсу – который в России далек от реального.
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Банк России ограничивает россиян в праве снимать валюту со счетов
Банк России, как стало известно из официального сообщения на сайте ведомства, ограничил выдачу наличных с валютных счетов россиян.
- До 10 тысяч долларов США можно снять, остальные – в рублях по курсу на день выдачи.
- Будут действовать ограничения с 9 марта по 9 сентября (святая наивность).
Для чего это делает российский Центробанк? Потому что люди в России паникуют, понимая последствия санкции Запада, и забирают валюту в наличные деньги. А ее в страну-агрессор больше просто не будут поставлять!
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