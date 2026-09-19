Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Почему Киев призывает другие страны закрыть "Русские дома"?

По словам Сибиги, Россия использует сеть "Россотрудничества" и"Русских домов" для распространения дезинформации, дестабилизации и шпионажа.

Министр отдельно отметил, что некоторые европейские страны уже закрывают "Русские дома". В частности, в Берлине такой центр закрыли после нескольких лет работы.

В то же время "Русские дома" до сих пор работают как минимум в семи странах Европы.

Значительная сеть "Русских домов" также сохраняется в Африке, Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке.

В некоторых странах они являются частью российской дипломатической инфраструктуры.

Украина официально обратилась к правительствам стран по всему миру с призывом признать угрозы, которые представляет эта сеть ("Русских домов" – 24 Канал), и привела аргументы в пользу ограничения ее деятельности и полного закрытия таких центров,

– говорится в сообщении МИД.

Ранее Андрей Сибига заявил, что Россия уже ведет гибридную войну против Европы.

Среди проявлений этой войны он назвал кибератаки, диверсии, дезинформацию, глушение GPS, нарушение воздушного пространства стран НАТО и повреждение подводных кабелей в Балтийском море.

По словам министра, эти действия напоминают тактику России перед началом масштабной агрессии против Украины.