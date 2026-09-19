Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Чому Київ закликає інші країни закрити "Русские дома"?

За словами Сибіги, Росія використовує мережу "Россотрудничества" та "Русских домов" для поширення дезінформації, дестабілізації та шпигунства.

Міністр окремо зазначив, що деякі європейські країни вже закривають "Русские дома". Зокрема, у Берліні такий центр закрили після кількох років роботи.

Водночас "Русские дома" досі працюють щонайменше у семи країнах Європи.

Значна мережа "Русских домов" також зберігається в Африці, Азії, Азійсько-Тихоокеанському регіоні та Південній Америці.

У деяких країнах вони є частиною російської дипломатичної інфраструктури.

Україна офіційно звернулася до урядів країн по всьому світу із закликом визнати загрози, які становить ця мережа ("Русских домов" – 24 Канал), та надала аргументи на користь обмеження її діяльності й повного закриття таких центрів,

– йдеться у повідомленні МЗС.

Раніше Андрій Сибіга заявив, що Росія вже веде гібридну війну проти Європи.

Серед проявів цієї війни він назвав кібератаки, диверсії, дезінформацію, глушіння GPS, порушення повітряного простору країн НАТО та пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі.

За словами міністра, ці дії нагадують тактику Росії перед початком масштабної агресії проти України.