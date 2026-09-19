Украина призывает мировое сообщество закрыть сеть центров "Русский дом"

Украина призвала правительства стран, в которых действуют российские "Русские дома", ограничить их деятельность или вовсе закрыть их. Эти организации могут представлять угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Почему Киев призывает другие страны закрыть "Русские дома"?

По словам Сибиги, Россия использует сеть "Россотрудничества" и"Русских домов" для распространения дезинформации, дестабилизации и шпионажа.

Министр отдельно отметил, что некоторые европейские страны уже закрывают "Русские дома". В частности, в Берлине такой центр закрыли после нескольких лет работы.

В то же время "Русские дома" до сих пор работают как минимум в семи странах Европы.

Значительная сеть "Русских домов" также сохраняется в Африке, Азии, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке.

В некоторых странах они являются частью российской дипломатической инфраструктуры.

Украина официально обратилась к правительствам стран по всему миру с призывом признать угрозы, которые представляет эта сеть ("Русских домов" – 24 Канал), и привела аргументы в пользу ограничения ее деятельности и полного закрытия таких центров,

– говорится в сообщении МИД.

Ранее Андрей Сибига заявил, что Россия уже ведет гибридную войну против Европы.

Среди проявлений этой войны он назвал кибератаки, диверсии, дезинформацию, глушение GPS, нарушение воздушного пространства стран НАТО и повреждение подводных кабелей в Балтийском море.

По словам министра, эти действия напоминают тактику России перед началом масштабной агрессии против Украины.