Американцы ошеломлены резким скачком цен на бензин из-за обострения ситуации вокруг Ирана, что напрямую бьет по их кошелькам. Трамп действует хаотично и непредсказуемо, что выгодно Путину в краткосрочной перспективе.

Общественный и политический деятель из США Юрий Рашкин объяснил 24 Каналу, что только за неделю цены местами выросли более чем на доллар за галлон.

Смотрите также: Иран предоставит "полное право и свободу" транзита через Ормузский пролив: в CNN сообщили условия

Как дорогой бензин повлияет на экономику США?

Важно! Трамп заявил, что военная операция США против Ирана фактически подходит к концу. По его словам, американские военные поразили более 3 тысяч иранских объектов, поэтому, как утверждает Трамп, Тегеран почти полностью потерял свой военный потенциал.

"Американцы воспринимают это с ужасом и недоверием, но с надеждой, что президент опомнится. Цены на бензин в Висконсине за неделю выросли на 80 центов за галлон, в Колорадо – более чем на доллар. Это как у всех вытащили деньги из кармана, ведь здесь нет нормального общественного транспорта. Поэтому автомобиль в США – это необходимость, а не роскошь", – сказал Рашкин.

Рост цен на бензин может подтолкнуть американцев к электромобилям. Китайские электромобили, несмотря на свою доступность, пока имеют ограниченный доступ на американский рынок, поэтому существенно повлиять на ситуацию не смогут.

Печально, что в 2026 году мы до сих пор вынуждены нервничать из-за Ормузского пролива и нефти, потому что Трамп считает ветряки угрозой. Путин, несмотря на санкции, зарабатывает на высоких ценах. Но если скачок будет слишком резким – экономическая деятельность просто остановится,

– объяснил Рашкин.

Эксперт провел параллель с торговой войной с Китаем, когда 150% тарифы просто остановили торговлю – корабли шли пустыми, потому что никто не мог позволить себе выкупить товар. Если цены на нефть продолжат стремительно расти, экономика может повторить тот же сценарий, а на ближайших выборах это обернется серьезными потерями для республиканцев.

"До выборов еще далеко. Если эта война будет развиваться так же бессмысленно, как Трамп проводит все, за что берется, негативные последствия ударят быстрее и жестче. Такого беспорядка с такой скоростью не было со времен его первой каденции. Трамп сделал столько для России, что ему уже пора улицу там назвать – или переименовать мавзолей на Красной площади", – отметил Рашкин.

Обратите внимание! Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок отметил, что обострение на Ближнем Востоке с одной стороны играет в пользу России, но с другой – создает для нее серьезные риски. По его словам, повышение цен на нефть пока не является настолько критическим, чтобы говорить об их стремительном и неконтролируемом росте.

Что еще известно о ситуации на рынке нефти?