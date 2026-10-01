Трамп вновь нарекал на Украину, поскольку НПЗ в России выходят из строя "с довольно тревожной скоростью"

Дональд Трамп вновь заявил, что удары Украины по российским НПЗ являются главной причиной проблем с дизельным топливом в США. Он сравнил последствия атак на российскую нефтяную инфраструктуру с последствиями войны на Ближнем Востоке.

Об этом американский президент заявил 30 сентября во время выступления, которое транслировал Белый дом.

Что сказал Трамп?

Трамп вновь связал рост цен на дизельное топливо в Соединенных Штатах с ударами Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Знаете, дизельное топливо гораздо сильнее пострадало не из-за Ближнего Востока, а из-за того, что происходит в России, поскольку нефтеперерабатывающие заводы, производящие дизельное топливо, выводятся из строя с довольно тревожной скоростью,

– сказал американский президент.

Якобы если бы российские НПЗ не выводились из строя, у Соединенных Штатов якобы не было бы проблем с дизельным топливом.

"Что происходит между Россией и Украиной, стало самой большой проблемой для рынка дизельного топлива", – подытожил Трамп.

Американский лидер уже не впервые связывает ситуацию на рынке дизельного топлива с украинскими ударами по российской нефтяной инфраструктуре. Ранее он призвал Украину не наносить удары по российским объектам, производящим дизельное топливо.

Напомним, на прошлой неделе розничные цены на дизельное топливо в США достигли рекордного уровня – в среднем около 6,50 доллара за галлон. Трамп заявил, что администрация США рассматривает различные варианты реагирования на ситуацию на топливном рынке. В то же время там обсуждают возможный краткосрочный запрет на экспорт дизельного топлива.

В августе США экспортировали рекордные объемы дизельного топлива – почти 2 миллиона баррелей в сутки. Отраслевые ассоциации и нефтяные компании, в свою очередь, призывают отменить федеральный акциз на дизельное топливо, считая это альтернативой ограничению экспорта.

В случае введения запрета цены на дизельное топливо в США, как ожидается, могут существенно снизиться в краткосрочной перспективе, однако другие страны могут столкнуться с необходимостью искать альтернативные источники топлива.