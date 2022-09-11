Цены растут, как на дрожжах, – оккупанты бегут с Донбасса, в Ростове – уже "жилищный коллапс"

ВСУ в сентябре активно начали контрнаступление. Вероятно, украинские герои уже вошли на территорию Донецкого аэропорта. Тем временем в основном оккупанты и предатели бегут с Донбасса.

Поток "туристов" в Ростов растет каждый день, сообщает 24 канал. Похоже, они, прежде чем пойти под суд, хотят заглянуть к януковичу на чай.

Заметьте ВСУ вошли в Гоптовку: до Белгорода остаются считанные километры

Между тем, цены на жилье в Ростове растут, как на дрожжах. Похоже, местные жители уже забыли кремлевскую методичку и "своих не бросаем", потому что изо всех сил пытаются заработать на них.

Сколько придется заплатить за квартиру в Ростове

Чтобы арендовать квартиру на сутки в Ростове, придется заплатить от 2 тысяч рублей – 1200 гривен. Средняя цена – от 2500 до 4 тысяч рублей. К слову, если перевести сумму по действующему курсу, за эти деньги можно легко найти жилье в Париже или Стокгольме.

Чтобы арендовать квартиру на месяц в Ростове, придется потратить от 29 до 130 тысяч рублей.

Цены на квартиры в Ростове стремительно растут / Скриншоты 24 канала

Между тем в том же Воронеже средняя цена на квартиру за сутки – 1300 рублей – примерно 780 гривен.

Ростов побил рекорды Москвы.



Цены на квартиры в Москве / Скриншот 24 канала

Тем временем напуганные оккупанты убегают и тянут за собой награбленное.

Из Донецкой области сбежал пушилин

По состоянию на 11 сентября из Донецкой области уже убежал главарь боевиков денис пушилин. Сначала об этой информации сообщили источники 24 канала в разведке, а затем Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – рассказал детали.

Заметьте – пушилин записал видео во время бегства из Донецка: