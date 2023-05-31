Для украинцев широкомасштабная война стала трагедией, унесшей жизни тысяч людей. В то же время, в России она дала толчок для развития похоронного бизнеса. Как изменился прайс на гробы, рытье могил и другие услуги, – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Как россияне "объясняли" это

Итак, по данным Росстата:

средняя стоимость кремации выросла на 36% – с 21 до 28,7 тысячи рублей;

услуги по рытью могилы подорожали на 13% – до 8 765 рублей;

изготовление гроба на 52% – до 6729 рублей.

Держитесь за животы, потому что российские "эксперты" это объясняют:

удорожанием цен на сырье;

увеличением зарплат – то есть "экономическим ростом";

использованием надгробных камней отечественного производства, которые стоят дороже импортных.

Обратите внимание! Так называемые "аналитики" посчитали, что для того, чтобы похоронить близкого человека в России, нужно иметь от 100 тысяч до 1 миллиона рублей. Это от 50 тысяч до полумиллиона гривен.

Среди факторов, спровоцировавших подорожание ритуальных услуг, российские псевдоэксперты "почему-то" забыли упомянуть о "росте спроса" – то есть о том, что появилось больше россиян, которых нужно хоронить.

Собственно, речь идет именно о военных, которые сначала отправились в Украину, а затем получили "счастливые билеты" к Кобзону.

В апреле 2023 года 24 Канал даже писал о том, что из-за увеличения кладбищ с оккупантами в приграничных регионах, захватчикам пришлось отказаться от проекта по строительству аллеи.

Как в России вместо парка построили кладбище: смотрите видео

Вспомним напоследок, что с начала полномасштабного вторжения на войне против нашего государства погибли 207 910 захватчиков. Только за минувшие сутки – 470 бойцов. То есть, у ритуальных служб появилась возможность заработать еще несколько миллионов.