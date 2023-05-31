Для українців широкомасштабна війна стала трагедією, що забрала життя тисяч людей. Водночас в Росії вона дала поштовх для розвитку похоронного бізнесу. Як змінився прайс на труни, риття могил та інші послуги, – інформує 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Як росіяни "пояснювали" це

Отже, за даними Росстату:

середня вартість кремації зросла на 36% – з 21 до 28,7 тисячі рублів;

послуги з риття могили подорожчали на 13% – до 8 765 рублів;

виготовлення труни на 52% – до 6 729 рублів.

Тримайтеся за животи, бо російські "експерти" це пояснюють:

подорожчанням цін на сировину;

збільшенням зарплат – тобто "економічним ростом";

використанням надгробних каменів вітчизняного виробництва, що вартують дорожче за імпортні.

Зверніть увагу! Так звані "аналітики" порахували, що для того аби поховати близьку людину в Росії, потрібно мати від 100 тисяч до 1 мільйона рублів. Це від 50 тисяч до пів мільйона гривень.

Серед факторів, які спровокували подорожчання ритуальних послуг, російські псевдоексперти "чомусь" забули згадати про "ріст попиту" – себто про те, що з'явилося більше росіян, яких потрібно ховати.

Власне, йдеться саме про військових, які спершу відправились до України, а потім отримали "щасливі квиточки" до Кобзона.

У квітні 2023 року 24 Канал навіть писав про те, що через збільшення цвинтарів з окупантами у прикордонних регіонах, загарбникам довелось відмовитись від проєкту щодо будівництва алеї.

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Згадаємо наостанок, що від початку повномасштабного вторгнення на війні проти нашої держави загинуло 207 910 загарбників. Лише за минулу добу – 470 бійців. Тобто у ритуальних служб з'явилась можливість заробити ще декілька мільйонів.