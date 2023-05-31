У середу, 31 травня, в Інституті вивчення війни опублікували щоденний аналіз ситуації подій російсько-української війни. З поміж іншого, там йдеться про те, що міністерство оборони Росії, очевидно, намагається приховати значні втрати своєї держави в Україні.

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У Кремлі також брешуть про втрати ЗСУ

Як запевняють експерти, у Москві разом з тим штучно завищують втрати України в цій війні.

Власне, 30 травня міністр оборони ворожої держави Сєргєй Шойгу заявив, що за останній місяць російські війська нібито знищили "неймовірну кількість" української зброї, що передав Захід, зокрема ракети великої дальності.

Шойгу відзначив заявлені успіхи та навчання, а також нагородив російські формування та вихвалявся майбутніми літніми військовими навчаннями,

– написали в ISW.

Окрім того, там навели слова воєнкора, пов'язаного з ПВК "Вагнера", що розкритикував Шойгу. Водночас він зазначив, що заяви чиновника настільки нереалістичні, що вони, без сумніву, – фейкові.

Зверніть увагу! Голландська група з відкритим кодом Oryx 29 травня інформувала, що з початку війни Росія втратила понад 2 000 танків і 2 366 БМП.

У ворога все більше проблем