Про це розповів агент "Атеш" у лавах збройних сил Росії. Наразі невідомо, куди рухаються загарбники.

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Окупанти залишають свої позиції

Агент "Атеш" розповів, що його підрозділ йде з села Самсонове Новоазовського району Донецької області. Місце переміщення все ще невідоме, імовірно в Запорізьку область.

Усе це супроводжується масовим мародерством. Окупанти виносять із будинків усе, що можна, залишаючи лише голі стіни. Офіцери та вище начальство все це лише заохочують,

– повідомили в "Атеш".

Окрім цього, загарбники, як і завжди, застосовують тактику випаленої землі.

"Так на своїй землі не діють. Вони, напевно, знають, що надовго там не залишаться", – підсумували учасники руху "Атеш".

Що відомо про рух "Атеш" Рух "Атеш" займається партизанською діяльністю з вересня 2022 року, майже від початку повномасштабного вторгнення. Його члени працюють на тимчасово окупованих територіях України та в російських містах. Саме "Атеш" взяв на себе відповідальність за низку диверсій на території країни-агресорки. Зокрема, і за замах на пропагандиста Захара Прілєпіна в Нижньогородській області.

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Окупанти масово втікають з фронту

Днями російські ЗМІ повідомили, що з табору злагодження загону "Шторм Z" втекли 39 колишніх зеків, яких завербували на війну проти України. Їхній табір розмістили в тимчасово окупованому Лисичанську, що на Луганщині.

Окупанти перебували на тимчасово окупованій території України за контрактом. Тікаючи, зеки вбили побратима, який намагався їх зупинити. Мовиться про військового так званого "міністерства держбезпеки ЛНР".

Російські силовики припускали, що вояки могли втекти в Ростовську область. Ймовірно, вони озброєні та рухаються на вкрадених машинах.

Ще семеро озброєних ексзеків втекли з-під Соледара. що на Донеччині. Російська пропаганда одразу ж почала запевняти, що нібито трьох із них вже затримали в районі Брянки, на території псевдореспубліки у Луганській області.