Об этом рассказал агент "Атеш" в рядах вооруженных сил России. Пока неизвестно, куда двигаются захватчики.

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Оккупанты оставляют свои позиции

Агент "Атеш" рассказал, что его подразделение уходит из села Самсоново Новоазовского района Донецкой области. Место перемещения все еще не известно, предположительно, в Запорожскую область.

Все это сопровождается массовым мародерством. Оккупанты выносят из домов все что можно, оставляя лишь голые стены. Офицеры и высшее начальство все это только поощряют,

– сообщили в "Атеше".

Кроме этого, захватчики, как всегда, применяют тактику выжженной земли.

"Так на своей земле не делают. Они, наверное, знают, что надолго там не останутся", – подытожили участники движения "Атеш".

Что известно о движении "Атеш" Движение "Атеш" занимается партизанской деятельностью с сентября 2022 года, почти с самого начала полномасштабного вторжения. Его члены работают на временно оккупированных территориях Украины и в российских городах. Именно "Атеш" взял на себя ответственность за ряд диверсий на территории страны-агрессора. В частности, и за покушение на пропагандиста Захара Прилепина в Нижегородской области.

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Оккупанты массово бегут с фронта

На днях российские СМИ сообщили, что из лагеря слаживания отряда "Шторм Z" сбежали 39 бывших зеков, завербовавшихся на войну против Украины. Их лагерь разместили во временно оккупированном Лисичанске на Луганщине.

Оккупанты находились на временно оккупированной территории Украины по контракту. Убегая, зеки убили товарища, пытавшегося их остановить. Речь идет о военном так называемого "министерства госбезопасности ЛНР".

Российские силовики предполагали, что вояки могли скрыться в Ростовской области. Вероятно, они вооружены и передвигаются на угнанных машинах.

Еще семеро вооруженных экс-зеков сбежали из-под Солидара на Донетчине. Российская пропаганда сразу начала уверять, что якобы троих из них уже задержали в районе Брянки, на территории псевдореспублики в Луганской области.