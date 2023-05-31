Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Петро Черник. За його словами, конвеєр, який виробляв лінійку Т-72, повністю здеградований і відновленню не підлягає. Тим часом станом на 30 травня бійці ЗСУ знищили вже 3802 ворожі танки.

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"20 машин на місяць – це трохи більше ніж 200 машин на рік. За такої кількості утраченого це практично не підлягає відновленню в найближчі роки або навіть десятиліття", – сказав Черник.

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Росіяни мають достатньо іншої бронетехніки

Водночас не можна легковажити тим, що окупанти мають щонайменше 15 тисяч одиниць найрізноманітнішої бронетехніки. Хоч вона й стара, але ще може наробити багато лиха.

"Хай за методом канібалізму знімають з 3 – 4 машин продуктивні механізми і ставлять на одну робочу, але все ж таки це зброя, яка нищитиме та вбиватиме", – наголосив військовий експерт.

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