Вперше 20-річний військовослужбовець з Національної гвардії зумів збити крилату ракету Х-55 під час масованого обстрілу Києва 9 травня. Військовий розповів, що вдруге захопити ціль було складніше, адже обстріл відбувався вночі.

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Що відомо про збиття ворожої ракети

В ніч проти 29 травня окупанти випустили по Україні 40 крилатих ракет, проте завдяки злагодженій роботі української ППО, усі повітряні цілі були виявлені й знешкоджені. Зокрема, одну з ракет збив гвардієць, що служить у зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні бригади "Буревій".

"Подякуйте "Покемону"! Сьогодні гвардієць з бригади "Буревій" збив ракету, яка прямувала на столицю! І це вже його другий успішний постріл. Респект, герою!", – заявили у МВС України.

О 03:40 ночі "Покемонові" вдалося збити ракету з тієї ж зброї – радянського ПЗРК "Ігла-1".

На цей раз було складніше захопити ціль, адже було ще достатньо темно. Але результат говорить сам за себе. Емоцій від усвідомлення та радості було ще більше ніж вперше. Я розумію, що це не лише збита ракета, а й врятовані життя,

– розповів "Покемон".

Нагадаємо, що за останній місяць ворог обстрілював Київщину вже 15 разів. Речник КМВА Михайло Шаманов переконаний, що такі часті атаки пов'язані з "сакральністю" для ворога деяких дат – зокрема Дня Києва, який відзначали 28 травня.

Масована ракетна атака 29 травня: коротко