Впервые 20-летний военнослужащий из национальной гвардии сумел сбить крылатую ракету Х-55 во время массированного обстрела Киева 9 мая. Военный рассказал, что второй раз захватить цель было сложнее, ведь обстрел происходил ночью.

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Что известно об уничтожении вражеской ракеты

В ночь на 29 мая оккупанты выпустили по Украине 40 крылатых ракет, однако благодаря слаженной работе украинского ПВО, все воздушные цели были обнаружены и обезврежены. В частности, одну из ракет сбил гвардиец, служащий в зенитном ракетно-артиллерийском дивизионе бригады "Буревой".

"Поблагодарите "Покемона"! Сегодня гвардиец из бригады "Буревой" сбил ракету, которая направлялась на столицу! И это уже его второй успешный выстрел. Респект, герой!", – заявили в МВД Украины.

В 03:40 ночи "Покемону" удалось сбить ракету из того же оружия – советского ПЗРК "Игла-1".

В этот раз было сложнее захватить цель, ведь было еще достаточно темно. Но результат говорит сам за себя. Эмоций от осознания и радости было еще больше, чем впервые. Я понимаю, что это не только сбитая ракета, но и спасенные жизни,

– рассказал "Покемон".

Напомним, что за последний месяц враг обстреливал Киевщину уже 15 раз. Спикер КМВА Михаил Шаманов убежден, что такие частые атаки связаны с "сакральностью" для врага некоторых дат – в частности, Дня Киева, который отмечали 28 мая.

Массированная ракетная атака 29 мая: коротко