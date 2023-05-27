Мова йде про модернізацію Т-90 – Т-90М "Прорив". Його вартість становить близько 4,5 мільйона доларів.

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Як ЗСУ "мінуснули" найдорожчий російський танк

Т-90М "Прорив" надійшов на озброєння окупаційної армії не так давно – у 2020 році. Таких танків ворог виготовив менше ніж 100 одиниць, вартістю близько 4,5 мільйона доларів кожен. Це найдорожча модифікація Т-90 і взагалі найдорожчий танк росіян.

Уже не вперше наші воїни нищать цю техніку. Цього разу батальйону К2 54-ї окремої механізованої бригади знадобилися 2 вильоти безпілотника та 7 боєприпасів.

Під час першого вильоту 3 снаряди пошкодили танк. Наступний виліт та 4 снаряди зробили "фаталіті" – спричинили загоряння силового відділення танку та пошкодження башти з подальшим загорянням.

Знищення Т-90М "Прорив" відбулося на напрямку Соледар – Сіверськ.

Як ЗСУ знищили Т-90М "Прорив": дивіться відео

Актуальна статистика втрат ворога

Увечері 27 травня Генеральний штаб ЗСУ опублікував уточнений перелік втрат ворога з урахуванням нових розвідувальних даних, тому цифри там дещо відрізняються від переліку, опублікованого зранку. Нижче наводимо повну статистику та уточнення, де саме змінилися цифри після коригування.

Станом на 27 травня 2023 року у повномасштабній війні з Україною Росія втратила: