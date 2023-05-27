Як зазначають російські телеграм-канали, загинули двоє військових.

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Автомобіль атакували на дорозі в Климовському районі (близько 750 метрів від кордону). Дрон пробив дах і здетонував. Військові загинули.

Українська ДРГ намагалася прорватися в село Сушани Брянської області, також повідомляють про спробу прориву біля села Бровничі, там зараз тривають бої,

– пишуть пропагандистські ЗМІ.

Оголошено сигнал "Едельвейс". Мирні ховаються в підвалах, а на вулиці чути постріли.



Дрон-камікадзе атакував "Ниву" Міноборони Росії / Фото Baza

Зауважимо, що на прикордонних територіях Росії відбувається "щось дивне". Там доволі часто щось спалахує та вибухає. А 27 травня агенти партизанського руху "Атеш", який діє на окупованих територіях України та в Росії, змогли потрапити у поліцейську дільницю Ізмайлівського району Москви.

Партизани переконують, що їхні агенти уже змогли "влаштуватись" у більшість силових структур Росії. Вони опублікували документи московської поліції, призначені для внутрішнього користування. У документах зазначені особисті дані правоохоронців столиці Росії, які відповідальні за охорону певних стратегічно важливих об'єктів та районів Москви.

Того ж дня на нафтогоні у Псковській області прогриміли потужні вибухи. Згодом з'ясувала, що "бавовна" розцвіла не лише там. Гучно було і на нафтобазі у Тверській області. Перший БпЛА нібито залетів ще о 03:15. Він врізався в будівлю маслоцеху. Опісля прогримів потужний вибух. Внаслідок цього пошкоджено дах та стіни будівлі, вибито скло.