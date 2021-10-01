Цены снова растут: насколько подорожают продукты в Украине

Украинцы начали больше тратить на продукты питания. И это не связано с улучшением финансовой состоятельности людей, а скорее наоборот – с резким подорожанием основных продуктов.

Несмотря на удачный урожай, расходы на него выросли в разы. Стоимость на масло, сахар и гречку поднялась почти вдвое.

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Куриное мясо подорожало на целых 38%, хлеб – на 18%. Причины:

высокие цены на эти категории продуктов на мировых рынках;

увеличение заработных плат украинцев;

рост цен на энергоносители;

инфляция.

"Для того, чтобы произвести куриное мясо, надо отапливать помещение, тратить электричество. Чтобы выжать масло, необходим энергоноситель, а сегодня они чрезвычайно дороги. И все это ляжет в себестоимость продукции", – отмечает экономист Олег Пензин.

Цены будут расти в любом случае. Вопрос в том, насколько быстро они будут расти. Сколько мы получим урожая, сколько будет это стоить на мировых рынках, тогда будет известно насколько поднимутся цены. Олег Пензин Экономист

Тернопольские продавцы на рынке говорят, что масло выросло в цене из-за подорожания затрат на его производство. То же самое с другими продуктами. И добавляют, летом его цена немного снизилась. А вот чего ждать завтра – прогнозировать не берутся.

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Реакция украинцев на рост цен

Люди говорят, что уже привыкли к постоянному подорожанию. И делятся своими методами экономии. По мнению жителей Тернополя, стоит искать продукты в различных местах, от рынка до маленьких продуктовых магазинов. Так можно найти продукты по значительно меньшей цене.

Что будет с ростом цен в дальнейшем

Несмотря на рост цен на основные продукты, осенью традиционно дешевеют овощи и фрукты:

овощи упали в цене минимум на 8%;

фрукты снизились в цене на 9%.

Несмотря на прогнозы экспертов, все же люди надеются, что цены на борщевой набор по крайней мере удержатся до зимы.