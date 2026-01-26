Поездка за 2 тысячи гривен: цены на такси в Киеве во время тревоги резко выросли

В Киеве такси во время воздушной тревоги стоили дороже, чем обычно. Повышенный спрос вызвал "скачок" цен, хотя такое явление привычное.

Об этом сообщает 24 Канал. В различных телеграмм-сообществах рассказали, как изменились цены на такси в столице вечером 26 января.

Как изменились цены на такси во время тревоги?

Как только в Киеве начинается тревога, которая еще и приходится на час-пик, то цены в такси сильно возрастают. Это закономерное явление, которое до сих пор удивляет гостей города и некоторых киевлян. 26 января вечерняя тревога длилась более 4 часов, из-за чего цены снова выросли.

27 января во время воздушной тревоги вечером остановили работу части "красной" ветки метро, а потому многие из местных были вынуждены ехать на такси.

Цены различались: от расстояния, службы такси и тарифов. Так в сети говорилось о том, что сервисы выдавали пассажирам цены от 1900 до 2500 тысяч гривен. Это не стандартная цена, однако службы при таких условиях не могут снижать цены.

Цены на такси в Киеве были высокие во время тревоги / Скриншоты из сети

Чуть позже, после 18:00, спрос уменьшился. Поэтому даже за большие расстояния пассажиры платили 600 – 900 гривен.

После 18:00 цены изменились / Скриншоты из сети

Кроме воздушной тревоги на такую популярность такси повлияло перекрытие "красной" ветки. Вечером в Киевском метрополитене сообщили, что в направлении центра города движение поездов по этой линии осуществляется со станции метро "Академгородок" до станции "Берестейская". Из центра города поезда курсируют между станциями "Арсенальная" и "Академгородок".

Что известно о работе такси в комендантский час?