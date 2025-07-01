Более 800 гривен за поездку: в Киеве во время тревоги цены выросли до космических
- 3 июля во время воздушной тревоги в Киеве на некоторых станциях метро нельзя было передвигаться, что повлекло рост спроса на такси, а цены поднялись до 800 гривен.
- Метро работало в ограниченном режиме, что привело к очередям и скоплению людей, а также вызвало транспортный коллапс на остановках наземного транспорта.
Во время воздушной тревоги жители Киева не могут передвигаться метро на "красной" ветке. В такси вечером 3 июля был повышенный спрос, поэтому цены были слишком высокими.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на столичные телеграмм-каналы. Кое-где цены на такси достигали 800 гривен.
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Почему подорожало такси 3 июля
В связи с воздушной тревогой в Киеве, которую объявили в 17:20, поезда метро по "красной" линии курсировали от станции "Академгородок" до станции "Политехнический институт". Станции метро "Арсенальная", "Крещатик", "Театральная", "Университет" и "Вокзальная" работали только в режиме укрытия. Так в этот вечер возле станций наблюдались огромные очереди.
В метро Киева было скопление людей из-за воздушной тревоги: смотрите видео
Транспортный коллапс несколько наблюдался и на остановках наземного транспорта.
Вследствие этого в Киеве резко выросли цены на такси. На отдельных маршрутах стоимость поездки превышала 800 гривен. Особенно высокими была стоимость проезда с одного берега столицы на другой.
Цены на такси в Киеве были заоблачные / Фото из социальных сетей
Напомним, толпы на станциях метро часто наблюдаются во время воздушной тревоги. Но сейчас тревога пришлась на "час-пик", поэтому людей было гораздо больше. Огромную толпу люди заметили на станции метро "Крещатик" – места там почти не осталось Так же увеличился спрос на услуги такси.
Во время воздушной тревоги люди в Киеве скрывались в метро / Фото из социальных сетей
Напомним, Киевская городская государственная администрация ввела программу "Социальное такси" для пенсионеров и маломобильных граждан. Люди, которые пользуются этой услугой, имеют право на бесплатные поездки.