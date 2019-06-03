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      Цены на квартиры в новостройках Киева неслыханно подскочили: почему так

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      Цены на квартиры в новостройках Киева в мае 2019
      Цены на квартиры в новостройках Киева в мае 2019 / Коллаж 24 канала

      По итогам мая средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Киева достигла своего максимума с начала года.

      Средняя цена за квадратный метр в новостройках Киева за месяц выросла на 3% до 24 000 гривен за метр квадратный. По итогам апреля 2019, она составляла 23 300 гривен за квадрат.

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      Минимальная цена квадратного метра в новостройках столицы в мае – 16 300 гривен, что на 100 гривен больше, чем по итогам апреля.

      Для сравнения – в период с мая 2018 по май 2019 минимальная цена квадрата выросла на 1200 грн (7,24%).

      ціни на квартири новобудови Київ інфографіка
      Цены на квартиры в новостройках Киева в мае 2019 // Инфографика: lun.ua

      Как изменились цены на квартиры в разных районах столицы?

      В отдельных районах Киева зафиксирован значительный рост цен на квартиры в новостройках.

      Так, например, в Святошинском, Подольском и Голосеевском районах, где предлагают в основном жилье в новостройках комфорт-класса, средняя цена выросла даже на 2300 гривен за квадрат (11,62%).

      Зато в на левом берегу в Днепровском районе города метр квадратный подорожал в среднем на 500 грн.

      Что интересно, в Печерском районе Киева цены на жилье класса "элит" упали примерно на 3900 гривен за метр квадратный.

      Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле и мае 2019: сравнение

      Почему дорожает жилье в новостройках Киева?

      Резкое подорожание цены квадртного метра в новостройках специалисты объясняют ростом цен на стройматериалы и подорожанием стоимости монтажно-строительных работ.

      С начала года цены на стройматериалы выросли в среднем на 8-10%, а стоимость строительно-монтажных работ подскочила почти на 15%.

      Читайте также: Два сценария развития рынка строительства после выборов: эксперт описала угрозы

      Специалисты прогнозируют, что цены на квартиры в новостройках Киева продолжат расти.

      Жилье будет дорожать по объективным причинам удорожания стоимости строительства, однако застройщики вряд ли увеличат цены выше покупательной способности покупателя,
      – отметила эксперт информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак в комментарии Недвижимость 24.

      На сегодня наибольшей популярностью среди потенциальных покупателей в столице пользуются новостройки комфорт- и бизнес-класса и все меньше проектов класса "эконом".

      "Покупатель голосует деньгами за комфортную среду, поэтому девелоперы сейчас конкурируют концепциями и проектами, чтобы привлечь его к своему ЖК", – подытожила Виктория Берещак.

       

      Недвижимость 24 уже писала, к чему готовиться украинцам после президентских выборов и когда самое благоприятное время для покупки квартиры.

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      Теги: Новости Киева Покупка недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины Первичный рынок недвижимости Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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