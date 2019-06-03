Цены на квартиры в новостройках Киева неслыханно подскочили: почему так

По итогам мая средняя цена квадратного метра на первичном рынке недвижимости Киева достигла своего максимума с начала года.

Средняя цена за квадратный метр в новостройках Киева за месяц выросла на 3% до 24 000 гривен за метр квадратный. По итогам апреля 2019, она составляла 23 300 гривен за квадрат.

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Минимальная цена квадратного метра в новостройках столицы в мае – 16 300 гривен, что на 100 гривен больше, чем по итогам апреля.

Для сравнения – в период с мая 2018 по май 2019 минимальная цена квадрата выросла на 1200 грн (7,24%).



Цены на квартиры в новостройках Киева в мае 2019 // Инфографика: lun.ua

Как изменились цены на квартиры в разных районах столицы?

В отдельных районах Киева зафиксирован значительный рост цен на квартиры в новостройках.

Так, например, в Святошинском, Подольском и Голосеевском районах, где предлагают в основном жилье в новостройках комфорт-класса, средняя цена выросла даже на 2300 гривен за квадрат (11,62%).

Зато в на левом берегу в Днепровском районе города метр квадратный подорожал в среднем на 500 грн.

Что интересно, в Печерском районе Киева цены на жилье класса "элит" упали примерно на 3900 гривен за метр квадратный.

Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле и мае 2019: сравнение

Почему дорожает жилье в новостройках Киева?

Резкое подорожание цены квадртного метра в новостройках специалисты объясняют ростом цен на стройматериалы и подорожанием стоимости монтажно-строительных работ.

С начала года цены на стройматериалы выросли в среднем на 8-10%, а стоимость строительно-монтажных работ подскочила почти на 15%.

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Специалисты прогнозируют, что цены на квартиры в новостройках Киева продолжат расти.

Жилье будет дорожать по объективным причинам удорожания стоимости строительства, однако застройщики вряд ли увеличат цены выше покупательной способности покупателя,

– отметила эксперт информационно-аналитического портала 3m2 Виктория Берещак в комментарии Недвижимость 24.

На сегодня наибольшей популярностью среди потенциальных покупателей в столице пользуются новостройки комфорт- и бизнес-класса и все меньше проектов класса "эконом".

"Покупатель голосует деньгами за комфортную среду, поэтому девелоперы сейчас конкурируют концепциями и проектами, чтобы привлечь его к своему ЖК", – подытожила Виктория Берещак.

Недвижимость 24 уже писала, к чему готовиться украинцам после президентских выборов и когда самое благоприятное время для покупки квартиры.