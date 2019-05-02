Цены на квартиры в новостройках Киева подскочили после выборов
Как изменились цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева по итогам апреля 2019.
Средняя цена квадратного метра в новостройках Киева в апреле 2019 выросла.
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По данным портала недвижимости ЛУН.ua, средняя цена м2 по сравнению с мартом подскочила до 23 300 гривен. В течение февраля и марта она держалась на отметке 23 000 гривен.
Увеличилось также минимальная цена, по которой в апреле можно было приобрести квадратный метр в новостройках – 16 200 гривен за квадрат.
Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле 2019
Цены в новостройках по районам Киева
Средняя цена метра квадратного в разных районах Киева менялась в зависимости от класса жилья.
Так, квадратный метр в новостройках элит-класса в Печерском районе Киева подешевел, а жилье комфорт-класса в Оболонском районе наоборот – подорожало.
|Район
|Февраль 2019, грн/м²
|Март 2019, грн/м²
|Апрель 2019, грн/м²
|Деснянский
|17800
|18100
|18000
|Дарницкий
|19300
|19200
|19300
|Днепровский
|20400
|20000
|20600
|Святошинский
|20500
|20500
|19800
|Оболонский
|20500
|18800
|19700
|Соломенский
|21800
|21500
|21700
|Подольский
|23700
|22700
|21700
|Голосеевский
|24000
|24000
|24200
|Шевченковский
|34000
|32500
|32500
|Печерский
|49000
|47800
|47000
Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в апреле 2019
Чего ждать после выборов?
По прогнозам экспертов, после победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского на кардинальные изменения на отечественном рынке недвижимости рассчитывать не стоит.
Из-за подорожания стройматериалов и строительных работ при сохранении экономической и политической стабильности в Украине, стоимость жилья в Украине может вырасти на 10-12%.
Больше читайте в материале: Зеленский победил: Чего ждать на рынке недвижимости после выборов?
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