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      Цены на квартиры в новостройках Киева подскочили после выборов

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      Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле 2019
      Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле 2019 / 24 канал

      Как изменились цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева по итогам апреля 2019.

      Средняя цена квадратного метра в новостройках Киева в апреле 2019 выросла.

      Читайте также: В Украине подорожали квартиры: как за год изменились цены на квадратные метры

      По данным портала недвижимости ЛУН.ua, средняя цена м2 по сравнению с мартом подскочила до 23 300 гривен. В течение февраля и марта она держалась на отметке 23 000 гривен.

      Увеличилось также минимальная цена, по которой в апреле можно было приобрести квадратный метр в новостройках – 16 200 гривен за квадрат.

      ціни на квартири новобудови Київ
      Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле 2019

      Цены в новостройках по районам Киева

      Средняя цена метра квадратного в разных районах Киева менялась в зависимости от класса жилья.

      Так, квадратный метр в новостройках элит-класса в Печерском районе Киева подешевел, а жилье комфорт-класса в Оболонском районе наоборот – подорожало.

      Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева
      Район Февраль 2019, грн/м² Март 2019, грн/м² Апрель 2019, грн/м²
      Деснянский 17800  18100  18000
      Дарницкий 19300 19200 19300
      Днепровский 20400 20000 20600
      Святошинский 20500 20500 19800
      Оболонский 20500 18800 19700
      Соломенский 21800 21500 21700
      Подольский 23700 22700 21700
      Голосеевский 24000 24000 24200
      Шевченковский 34000 32500 32500
      Печерский 49000 47800 47000

      ціни на квартири новобудови Київ квітень 2019
      Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в апреле 2019

      Чего ждать после выборов?

      По прогнозам экспертов, после победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского на кардинальные изменения на отечественном рынке недвижимости рассчитывать не стоит.

      Из-за подорожания стройматериалов и строительных работ при сохранении экономической и политической стабильности в Украине, стоимость жилья в Украине может вырасти на 10-12%.

      Больше читайте в материале: Зеленский победил: Чего ждать на рынке недвижимости после выборов?

       

       

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      Теги: Новости недвижимости Покупка недвижимости Первичный рынок недвижимости Рынок недвижимости Цены на недвижимость Новости недвижимости Украины
      Источник: 24 канал
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