Цены на квартиры в новостройках Киева подскочили после выборов

Как изменились цены на жилье на первичном рынке недвижимости Киева по итогам апреля 2019.

Средняя цена квадратного метра в новостройках Киева в апреле 2019 выросла.

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По данным портала недвижимости ЛУН.ua, средняя цена м2 по сравнению с мартом подскочила до 23 300 гривен. В течение февраля и марта она держалась на отметке 23 000 гривен.

Увеличилось также минимальная цена, по которой в апреле можно было приобрести квадратный метр в новостройках – 16 200 гривен за квадрат.



Цены на квартиры в новостройках Киева в апреле 2019

Цены в новостройках по районам Киева

Средняя цена метра квадратного в разных районах Киева менялась в зависимости от класса жилья.

Так, квадратный метр в новостройках элит-класса в Печерском районе Киева подешевел, а жилье комфорт-класса в Оболонском районе наоборот – подорожало.

Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева Район Февраль 2019, грн/м² Март 2019, грн/м² Апрель 2019, грн/м² Деснянский 17800 18100 18000 Дарницкий 19300 19200 19300 Днепровский 20400 20000 20600 Святошинский 20500 20500 19800 Оболонский 20500 18800 19700 Соломенский 21800 21500 21700 Подольский 23700 22700 21700 Голосеевский 24000 24000 24200 Шевченковский 34000 32500 32500 Печерский 49000 47800 47000



Средняя цена метра квадратного в новостройках Киева в апреле 2019

Чего ждать после выборов?

По прогнозам экспертов, после победы на президентских выборах в Украине Владимира Зеленского на кардинальные изменения на отечественном рынке недвижимости рассчитывать не стоит.

Из-за подорожания стройматериалов и строительных работ при сохранении экономической и политической стабильности в Украине, стоимость жилья в Украине может вырасти на 10-12%.

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