Ціни на квартири у новобудовах Києва підскочили після виборів

Як змінились ціни на житло на первинному ринку нерухомості Києва за підсумками квітня 2019.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у квітні 2019 зросла.

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За даними порталу нерухомості ЛУН.ua, середня ціна м² у порівнянні з березнем підскочила до 23300 гривень. Впродовж лютого та березня вона трималась на позначці 23000 гривень.

Збільшилась також мінімальна ціна, за якою можна придбати у квітні можна було придбати метр квадратний у новобудовах – 16200 гривень за квадрат.



Ціни на квартири у новобудовах Києва у квітні 2019

Ціни у новобудовах за районами Києва

Середня ціна метра квадратного у різних районах Києва змінювалась залежно від класу житла.

Так, метр квадратний у новобудовах класу еліт у Печерському районі Києва здешевшав, а житло комфорт-класу в Оболонському районі навпаки – здорожчало.

Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва Район Лютий 2019, грн/м² Березень 2019, грн/м² Квітень 2019, грн/м² Деснянський 17800 18100 18000 Дарницький 19300 19200 19300 Дніпровський 20400 20000 20600 Святошинський 20500 20500 19800 Оболонський 20500 18800 19700 Солом'янський 21800 21500 21700 Подільський 23700 22700 21700 Голосіївський 24000 24000 24200 Шевченківський 34000 32500 32500 Печерський 49000 47800 47000



Середня ціна метра квадратного у новобудовах Києва у квітні 2019

Чого чекати після виборів?

За прогнозами експертів, після перемоги на президентських виборах в Україні Володимира Зеленського на кардинальні зміни на вітчизняному ринку нерухомості розраховувати не варто.

Через здорожчання будматеріалів та будівельних робіт навіть за збереження економічної та політичної стабільності в Україні, вартість житла в Україні може зрости на 10-12%.

Більше читайте у матеріалі: Зеленський переміг: Чого чекати на ринку нерухомості після виборів?

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