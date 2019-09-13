"Цензурных слов у меня нет": Климкин отреагировал на уголовное производство против него

Эксминистр иностранных дел Украины Павел Климкин предположил, что открытое уголовное производство НАБУ против него является попыткой нанести репутационный удар.

В комментарии "Радио Свобода" Климкин отметил, что уважает принцип верховенства права, однако в ответ на попытки нанести репутационный ущерб будет действовать "жестко".

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Цензурных слов у меня нету. Я думаю, это по определению не подследственность НАБУ. Если это попытка нанести репутационный ущерб, то я буду действовать очень жестко – с контрисками и так далее,

– сказал Климкин.

15 июля 2019 Соломенский райсуд обязал НАБУ открыть уголовное производство против експрезидента Петра Порошенко и бывшего министра иностранных дел Павел Климкин через вероятно злоупотребления властью.

Иск в суд подал екснардеп Виктор Вовк. Он считает, что Порошенко и Климкин "злоупотребляли властью, когда давали распоряжение подписать Минские соглашения по урегулированию ситуации на Донбассе и имплементировать их".

"Бывший депутат Вовк, против МИД подавал очень много исков... НАБУ отказало ему в открытии дела, он пошел в суд. Если мы посмотрим на Минские договоренности, это вообще чистая политика. Я даже комментировать это не хочу", – заявил Климкин .

Как отреагировали в НАБУ на решение суда?

В Бюро признали, что по решению суда обязаны внести в ЕРДР сведения об уголовном правонарушении, совершенном экс-министром Климкиным и пятым президентом Порошенко. Решение суда обнародовали 21 августа, а уже 23 августа детектив НАБУ внес указанные сведения в реестр.

Однако предоставить больше информации о деталях дела или о его ходе в НАБУ отказались. Ведь также обязаны хранить тайны досудебного следствия.

Правительство Владимира Гройсмана, напомним, сложило полномочия 29 августа на первом заседании новоизбранной Рады. А вместе с ним в отставку ушел и Павел Климкин.



Петр Порошенко же сейчас является народным депутатом от "Европейской Солидарности", но также и фигурантом 12 уголовных производств, которыми занимается ГБР. Впрочем, во всех этих производствах пятый президент значится свидетелем – подозрений ему не вручали.