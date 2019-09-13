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      "Цензурних слів у мене немає": Клімкін відреагував на кримінальне провадження проти нього

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      Павло Клімкін
      Павло Клімкін / Getty Images

      Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін припустив, що відкрите кримінальне провадження НАБУ проти нього є спробою завдати репутаційного удару.

      У коментарі "Радіо Свобода" Клімкін зазначив, що все ж поважає принцип верховенства права, однак у відповідь на спроби завдати репутаційної шкоди діятиме "жорстко".

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      Цензурних слів у мене нема. Я думаю, це за визначенням не підслідність НАБУ. Якщо це спроба завдати репутаційної шкоди, то я буду діяти дуже жорстко – з контрпозовами й так далі,
      – сказав Клімкін.

      15 липня 2019 року Солом'янський райсуд зобов'язав НАБУ відкрити кримінальне провадження проти експрезидента Петра Порошенка та колишнього міністра закордонних справ Павла Клімкіна через імовірне зловживання владою.

      Позов до суду подав екснардеп Віктор Вовк. Він вважає, що Порошенко та Клімкін "зловживали владою, коли давали розпорядження підписати Мінські угоди з врегулювання ситуації на Донбасі й імплементувати їх".

      "Колишній депутат Вовк, який проти МЗС подавав дуже багато позовів... НАБУ відмовило йому у відкритті справи, він пішов до суду. Якщо ми подивимося на Мінські домовленості, це взагалі чиста політика. Я навіть коментувати це не хочу", – заявив Клімкін.

      Як відреагували в НАБУ на рішення суду?

      У Бюро визнали, що за рішенням суду зобов'язані внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення, вчинене ексміністром Клімкіним та п'ятим президентом Порошенком. Рішення суду оприлюднили 21 серпня, а вже 23 серпня детектив НАБУ вніс зазначені відомості до реєстру.

      Однак надати більше інформації щодо деталей справи чи про її хід у НАБУ відмовилися. Адже також зобов'язані зберігати таємниці досудового слідства.

      Уряд Володимира Гройсмана, нагадаємо, склав повноваження 29 серпня на першому засідання новообраної Ради. А разом з ним у відставку пішов і Павло Клімкін.

      Петро Порошенко ж зараз є народним депутатом від "Європейської Солідарності", але також і фігурантом 12 кримінальних проваджень, якими займається ДБР. Утім, у всіх цих провадженнях п'ятий президент значиться свідком – підозр йому не вручали.

      blog_ava
      На "Слава Україні" обов’язково почуєш відповідь, – Балух про своє ув’язнення в окупованому Криму
      12 вересня
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      Теги: Новини України Новини політики Павло Клімкін Судді Розслідування НАБУ
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