CEO Viber передал Украине 8,7 миллионов долларов
26 февраля 2022 , 21:07Читати новину українською
Источник:твиттер Михаила Федорова
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что CEO Rakuten Viber Хироси Микитани пожертвовал Украине 8,7 миллионов долларов.
Михаил Федоров назвал гендиректора Viber другом Украины. "Невероятно, когда весь мир вместе с нами", – отметил министр.
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Отметим, что японский миллиардер Хироси Микитани является основателем крупнейшей в Японии и третьей по величине компании электронной коммерции Rakuten. Ей, в частности, принадлежит популярный мессенджер Viber. Личное состояние бизнесмена составляет около 6 миллиардов долларов.
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