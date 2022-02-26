Михайло Федоров назвав гендиректора Viber другом України. "Неймовірно, коли весь світ разом з нами", – зазначив міністр.

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Відзначимо, що японський мільярдер Хіросі Мікітані є засновником найбільшої в Японії та третьої за величиною у світі компанії електронної комерції Rakuten. Їй зокрема належить популярний месенджер Viber. Особисті статки бізнесмена становлять близько 6 мільярдів доларів.

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