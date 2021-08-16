Цепляются за шасси: люди выпадают из переполненных самолетов в аэропорту Кабула – видео 18+
Источник:телеграм-канал LIFE SHOT
Талибы 15 августа заявили, что захватили весь Афганистан, и призвали людей покинуть страну. Местные жители рискуют жизнью и погибают, пытаясь втиснуться в самолеты в аэропорту Кабула. Несколько человек погибли, зацепившись за шасси самолета.
Соответствующее видео обнародовали СМИ. Там видно, как люди падают с самолета.
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Люди погибли, упав с шасси самолета
Несколько людей зацепились за шасси самолета и разбились в Кабуле, пытаясь улететь из Афганистана,
– сообщили местные СМИ.
Очевидцы рассказали, что тела мужчин упали на жилые дома.
Издание сообщило, что 2 человека упали на землю с американского военного самолета.
Местные жители любым способом пытаются покинуть страну
На другом видео заметно, как вертолет воздушных сил США разгоняет людей с полосы. Дело в том, что они мешали взлететь вертолету США.
Отчаянные граждане пытаются покинуть страну любым способом: хватаются за шасси самолета, пытаются руками останавливать лайнер,
– говорится в сообщении.
Издание предположило, что возможно люди, которые заметны на шасси, и упали с самолета и разбились.
Также СМИ обнародовали фото, где люди собрались возле погибших мужчин. Очевидцы сообщили, что они упали с самолета С-17.
СМИ опубликовали фото, где люди собрались возле погибших / Фото из твиттера Aśvaka News Agency
Люди привязывают себя к самолетам
СМИ пишут, что люди пытаются улететь из Кабула, привязывая себя к самолетам с внешней стороны, так как места всем не хватает. Те, кто не может удержаться, – падают и разбиваются.