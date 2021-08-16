Цепляются за шасси: люди выпадают из переполненных самолетов в аэропорту Кабула – видео 18+

Талибы 15 августа заявили, что захватили весь Афганистан, и призвали людей покинуть страну. Местные жители рискуют жизнью и погибают, пытаясь втиснуться в самолеты в аэропорту Кабула. Несколько человек погибли, зацепившись за шасси самолета.

Соответствующее видео обнародовали СМИ. Там видно, как люди падают с самолета.

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Люди погибли, упав с шасси самолета

Несколько людей зацепились за шасси самолета и разбились в Кабуле, пытаясь улететь из Афганистана,

– сообщили местные СМИ.

Очевидцы рассказали, что тела мужчин упали на жилые дома.

Издание сообщило, что 2 человека упали на землю с американского военного самолета.

Местные жители любым способом пытаются покинуть страну

На другом видео заметно, как вертолет воздушных сил США разгоняет людей с полосы. Дело в том, что они мешали взлететь вертолету США.

Отчаянные граждане пытаются покинуть страну любым способом: хватаются за шасси самолета, пытаются руками останавливать лайнер,

– говорится в сообщении.

Издание предположило, что возможно люди, которые заметны на шасси, и упали с самолета и разбились.

Также СМИ обнародовали фото, где люди собрались возле погибших мужчин. Очевидцы сообщили, что они упали с самолета С-17.



СМИ опубликовали фото, где люди собрались возле погибших / Фото из твиттера Aśvaka News Agency

Люди привязывают себя к самолетам

СМИ пишут, что люди пытаются улететь из Кабула, привязывая себя к самолетам с внешней стороны, так как места всем не хватает. Те, кто не может удержаться, – падают и разбиваются.